A101 de e-ticaret dünyasına adım attı
Geçtiğimiz aylarda perakende sektöründeki dijitalleşme sürecine gıda perakendecilerinin de katıldığını yazmıştık.
Şok ‘Cepte Şok’ projesiyle bu konuda önemli bir adım atarken, Bizim Toptan, Mopaş, Altunbilek, Onur Market, Hakmar da bu yıl e-ticaret konusunda çalışmaya başladı.
Bu şirketlere A101 de eklendi. Discount sektörünün önemli oyuncularından A101, e-ticaret dünyasına adım attı. www.a101.com.tr adresinde satışa başlayan şirket, gıdadan teknolojiye pek çok farklı ürün grubundan alışveriş imkanı sunuyor.
İnternet sitesinde 101 TL ve üzerinde tutan alışverişlerden kargo ücreti almıyor. 101 TL altındaki alışverişlerden ise 6,90 TL kargo ücreti talep ediliyor.
8 bin mağazasıyla Türkiye’nin en yaygın gıda zinciri olan A101, online satışta ayrıca banka kartı, kredi kartı ya da BKM Express gibi ödeme seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor.
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