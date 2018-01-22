ABD fabrikasında krizi fırsata çevirdi
Borusan Mannesmann, önemli bir yatırıma imza atacak. Şirket, Gemlik’te otomotiv sanayi için özel borular üretecek yeni bir fabrika kuracak. Toplam 75 milyon dolar düzeyindeki yatırımın bir bölümü bu yıl devreye alınacak. 2019’da ise yatırım tamamlanacak.
Şirket ile ilgili bir diğer merak edilen konu ise ABD’de 2013’te kurduğu fabrikanıngeleceğiydi. ABD’de petrol ve doğal gaz sondaj boruları üretmek üzere Houston Teksas’ta kurulan fabrika, ilk yılında 130 milyon dolar ciro elde etmişti.
Ancak son yıllarda petrol fiyatlarının 100 doların üzerinden 50 doların altına kadar gerilemesi, ABD’de enerji piyasasında ciddi bir durgunluk yaşanmasına neden olmuştu.
Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur’un verdiği bilgilere göre, 2015-2016 yıllarında petrol fiyatları düşünce ABD’deki aktif kuyu sayısı bin 900’den 400’e kadar geriledi. Bu süreçte pek çok fabrika kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.
Kendilerinin ise fabrikayı açık tutmakta ısrar ettiklerini ve bu krizi fırsata çevirdiklerini anlatan Uğur, “Biz, ABD fabrikamızda daha verimli çalışarak süreci yönettik. Oradaki yönetici ekibi değiştirdik.
Kesinlikle üretimi bitirmedik” diyor. Son iki yılda ABD’de tahmin etmedikleri bir pazar payına ulaşmayı başardıklarını ifade eden Uğur, “ABD dikişli boru pazarında en iyi ihtimalle yüzde 7-8 pazar payı hedeflerken, pazarda yüzde 18’leri gördüğümüz aylar yakaladık. Bu başarı, ABD pazarında bizim için çok iyi bir prestij oldu” diye konuşuyor.
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