ABD Uzay Akademisi’nde sekiz Türk öğretmen
Siber endüstri şirketi Honeywell’in dünyada bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek ve fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlediği Uzay Akademisi Programı, ABD Uzay & Roket Merkezi’nde (USSRC) gerçekleşti.
Programa bu yıl Türkiye’den sekiz öğretmen katıldı. Türkiye’nin 2013 yılında dahil olduğu programa şimdiye kadar tam 46 Türk öğretmen katıldı. Programa şimdiye kadar dünya çapında ise 3 bini aşkın öğretmen katıldı ve bu öğretmenler sayesinde 5 milyondan fazla öğrenciye dokunuldu.
Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş, “Tüm dünyadan gelen öğretmenlerimizin arasında ortaya çıkan bu etkileşimin çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bugün öğretmenlerimize seslenerek aslında geleceğin bilim insanlarına erişmiş oluyoruz” dedi.
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