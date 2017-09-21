ABD’de eğitime 400 milyon dolar harcıyoruz
Türkiye ABD’ye en çok öğrenci gönderen ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Halen ABD’de 10 bin Türk öğrenci eğitim görüyor.
Yapılan tahminlere göre eğitim için yapılan maliyet yıllık 400 milyon doları buluyor. Merkezi Washington DC’de bulunan düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization’ın (THO) başkanı Ali Çınar, ABD’de eğitim almak isteyenleri önemli fırsatlar beklediğine dikkat çekiyor.
“ABD’deki eğitim, pratik alanda öğrencilerin önünü açmak açısından Avrupa’daki eğitime göre çok daha ileride.
Gözlemlerimiz ve deneyimlerimiz, son dönemde özellikle teknoloji, enerji, sağlık ve siber güvenlik konularının gözde alanlar olduğunu gösteriyor” diyen Ali Çınar, bu alanlarda eğitim görenler için önemli iş fırsatları olduğunu ifade ediyor.
Gençlerin okulun adına değil, doğru sektör ve meslek dallarına odaklanmaları gerektiğini ifade eden Çınar, ülkenin beyin göçünü de engellemesi, ABD’de eğitim görenleri Türkiye’ye getirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.
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