AbdiBio, üretim için gün sayıyor
Türkiye’nin asırlık şirketlerinden olan ve ilaç sektöründe yüzde 100 yerli sermayeyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim, biyoteknolojik ilaç üretimi için gün sayıyor. Esenyurt’ta 2015 yılında temelleri atılan biyoteknolojik ilaç üretim tesisinde sona gelindi ve AbdiBio’nun inşası tamamlandı.
Toplamda 368 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçen tesiste kısa süre içinde üretim başlayacak. Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, Esenyurt’taki üretim kompleksinde steril enjektabl ürünler üretim tesisi için iki yıl önce harekete geçtiklerini kaydediyor.
Taşpolatoğlu, “AbdiBio’da üretimi gerçekleştirilen biyoteknolojik ilaçları Türkiye’de kullanıma sunmanın yanı sıra yurtdışında faaliyet gösterdiğimiz ülkelere de ihraç etmeyi planlıyoruz.
Böylece ithalatın azalmasında ve ihracatın artmasında rol oynayarak, cari açığın düşürülmesi için çift yönlü bir katma değer yaratmayı hedefliyoruz” diyor.
Öte yandan 2017 yılında üretimin yanı sıra uluslararası pazarlardaki büyümeye de devam edeceklerini söyleyen Süha Taşpolatoğlu, bu doğrultuda yatırımları sürdüreceklerini anlatıyor.
Taşpolatoğlu, Kazakistan ve Cezayir’de önemli yatırımları devreye alan grubun 2020’de dünya ilaç sanayiinde 100 şirket arasında yer almayı hedeflediğini de sözlerine ekliyor.
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