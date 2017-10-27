ABD’li dev, 2017’yi rekorla kapatıyor
Starbucks, hızla büyüyen Türkiye kahve sektörüne 2003 yılında adım attı. Bugün 400 şubesiyle hizmet yürüten Starbucks Türkiye, yakın zamanda Türk kahvesini iç pazarda ve dünyada daha çok tanıtmak için bir proje geliştirdi. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) ve Arzum, projenin diğer paydaşları oldu.
“Veranda” adı verilen yeni Türk kahvesi, paydaşlarının da desteğiyle pazara sunuldu. Amaçlarının öncelikle Türkiye’deki Türk kahvesine yönelik standardın oluşmasına ve belirlenen standartların sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Starbucks Türkiye Başkan Yardımcısı Tunç Tunaveli, “Ardından hedefimiz Türk kahvesini global Starbucks’larda satılan bir ürün yapmak” diyor.
Starbucks Türkiye, dünya genelinde 65 ülkede 26 bin şubesi bulunan Starbucks’ın en hızlı büyüyen beşinci pazarı. Tunaveli, Ekonomist’e yaptığı açıklamada, bu yılı 80 yeni mağaza açarak kapatacaklarını söyleyerek, “Bu bizim için bir rekor oldu. 2018’de de yine bu seviyede yeni mağaza açacağız” diye konuştu.
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