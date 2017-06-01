ABD’li Stanley, satın alma için üç şirketle masada
Dünyada 48 milyar dolarlık bir hacme sahip olan el aletleri ve elektrikli el aletleri pazarında pek çok uluslararası oyuncu var. 12 milyar dolar cirolu ABD’li Stanley Black & Decker ise bu sektörün global devi.
Üç yıl önce Türkiye pazarına da giriş yapan şirket, 20 şirketin faaliyet gösterdiği yaklaşık 470 milyon dolarlık Türkiye pazarında üç yıl içinde liderlik hedefliyor. 2017 itibariyle buna yönelik çalışmalarına hız veren şirket, yıl sonuna kadar 25 milyon dolarlık pazarlama, bayilik, tanıtım kanalı yatırımı yapacak.
Şirket, organik büyümenin yanında satın ama ile inorganik büyüme için de görüşmeler yapıyor. Buna yönelik olarak üç firma ile görüştüklerini belirten Stanley Black & Decker Türkiye Genel Müdürü Burak Altınoluk, “Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve burada hızla büyüyeceğiz” diyor.
Türkiye’nin şirket için üretim ve dağıtım anlamında bir ‘hub’ olabileceğini vurgulayan Altınoluk, şunları ekliyor: “Satın almaya gitmemizin de mantığı bu aslında. Orta ve Doğu Avrupa’ya Türkiye’den çok rahat ürün gönderebileceğiz. Böyle bir yatırım planımız var.
Türkiye’de yerli bir firma satın alabiliriz ya da üretime sıfırdan bir yatırım yapabiliriz. Türkiye’de bir üretim üssümüz olursa, mutlaka AR-GE merkezimiz de olacak. Kendi bilgi birikimimizle üretim yapıp, o üretimi AR-GE merkezimizde daha da geliştirebileceğiz.”
Öte yandan Barselona, İngiltere Premier Ligi’nin yanı sıra ABD’de basketbol ve beyzbol sponsorlukları da bulunan şirketin, ilerleyen dönemde Türkiye’de de sponsorluklar yapması bekleniyor.
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