ABD’ye neden ticaret ateşesi atanmıyor?
Dünyanın bir numaralı ekonomisi olan ABD, geçen hafta Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla tüm dünyanın gündemindeydi.
ABD ekonomisini hızla büyütme vaadiyle seçimi kazanan Trump’ın ülkesine yapılacak doğrudan yatırımları daha fazla özendirecek teşvikler vermesi bekleniyor. Bu noktada Türk şirketlerinin yeni dönemde ABD pazarında ne yapacakları da önem kazanıyor.
Halihazırda Sarkuysan, Yıldız, Oyak, Koç, Sarar gibi pek çok Türk markasının ABD’de doğrudan yatırımları bulunuyor. Önümüzdeki birkaç yılda ABD pazarına girmeyi planlayan da pek çok şirket var.
Ancak edindiğimiz bilgiye göre, dünyanın bir numaralı ekonomisinde Türkiye’yi temsil eden tek bir ticari ateşe yok. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) üst düzey bir ismin aktardığı bilgilere göre, Türkiye’nin ABD’nin yedi kentindeki ticari ateşeliği şu an ‘boş’ durumda.
Miami, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco ve Seattle’daki merkezlere uzun süredir ticari ateşe atanmadı. Kimi ticari ateşeliklerin üç yıldır atama beklediğine işaret eden TİM yetkilisi, “Geçen yıl Türkiye’nin ‘Focus Ülke’ ilan ettiği ABD’de işadamlarımıza yol gösterecek bir kurumumuz ısrarla çalıştırılmıyor.
Ateşelik ofisleri açık, sekreterler var ama ateşe yok. Bir türlü ticari ateşe ataması yapılmıyor” diyor. Aynı yetkili, bu durumun Türk şirketlerinin ABD’deki faaliyetlerini kısıtladığına ve yardım almak için başka kaynaklara yönelmeye mecbur bıraktığına da dikkat çekiyor.
Sözün özü, Trump’ın başkan olmasıyla birlikte ABD ile hem diplomatik hem de ekonomik açıdan yakınlaşmak isteyen Türkiye için ilk iş ABD’ye ticari ateşeler atamak olmalı. İş dünyası bunu bekliyor.
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