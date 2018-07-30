AB’li hasta ilgisi artıyor
Türkiye son 10 yılda sağlık turizmi alanında önemli yol kat etti. Öyle ki 2008 yılında 74 bin olan uluslararası hasta sayısı 2015 yılında 500 bine yaklaştı. 2017 yılında 600 bin civarında yabancı hasta ağırlayan Türkiye 5 milyar dolar gelir elde etti.
Bu yıl 750 bin yabancı hastaya ulaşılması ve 6 milyar dolara yakın gelir elde edilmesi hedefleniyor. Sektörün 2023 sağlık turizmi hedefi ise 20 milyar doları buluyor.
Rene Clinic & Beauty ortaklarından Prof. Dr. Reha Yavuzer, yabancı hastalarının ağırlıklı olarak Arap ülkelerinden geldiğini ancak son dönemde Avrupalı hastalarda da artış olduğunu belirtiyor. Yavuzer, “Estetik işlemlerde açık ara saç ekimi başı çekiyor.
Bu işlemi burun ve meme ameliyatları izliyor. Yağ aldırma işlemleri, karın germe ameliyatları ve yüz gençleştirme ameliyatları için de yabancı hasta yoğunluğu var” diyor.
İş insanlarının da son yıllarda estetik operasyonlara ilgisinin artığına değinen Yavuzer, “İş dünyasının beklentisi genç, dinamik ve dinlenmiş bir görüntüye sahip olmak. O nedenle daha ;ok yüz gençleştirmedeki ameliyatsız yöntemleri tercih îdiyorlar” diye konuşuyor.
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