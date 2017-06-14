Acendis, 65 yıllık şirketi satın aldı
Almanya merkezli, kurulum ve sağlık sektöründe anahtar teslim proje geliştiren Acendis, Türkiye dahil 11 ülkede faaliyet gösteriyor.
Türkiye’de Acıbadem’den Medicalpark Sağlık Grubu’na kadar zincir hastanelerin birçoğu için proje gerçekleştiren Acendis, bugüne dek 200’ün üzerinde hastane projesine anahtar teslim olarak imza attı.
Sağlık gruplarının son dönemdeki büyük metrekarelerdeki yeni hastane yatırımları için de çalışmalarını sürdüren şirket, geçtiğimiz günlerde önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Şirket, 1952’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Mikro Optik firmasını 1 milyon Euro’ya satın aldı.
Mikro Optik, göz cerrahi aletleriyle göz ameliyat masalarında dünyanın en önemli iki ürününün Türkiye distribütörü durumunda.
Türkiye’nin alanında en köklü firması olan Mikro Optik’i Acendis çatısı altına alarak, göz sağlığında da gerek kamu, gerekse özel hastanelere verdikleri hizmetleri genişlettiklerini belirten Acendis Şirketler Grubu’nun CEO’su Hasan Şahin, “Türkiye, her geçen gün gelişen göz estetiği ile göz cerrahisinde de yabancı hastaların tercihi.
Bu branşta faaliyet gösteren göz hastaneleri de son teknolojiyi yakından takip ediyor” diyor.
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