Açık kaynak yazılımlar e-Devlet’e girdi
Globalde 2 milyar doların üzerinde gelire sahip açık kaynak yazılım şirketi Red Hat, bulut bilişim, ara katman, işletim sistemi, depolama, sanallaştırma, yönetim ve mobil gibi alanlarda ürün ve hizmet sunuyor.
Dört yıl önce Türkiye’de de faaliyet göstermeye başlayan şirket, 2016 yılını yüzde 76 büyümeyle kapattı. Türkiye’deki çalışmalarını konuştuğumuz Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin, özellikle son dönemde kamuda açık kaynak yazılımı kullanımının artığına dikkat çekiyor.
e-Devlet projelerinde açık kaynak kodlu yazılımların alternatif olarak değerlendirilmesi ve kullanılması kararıyla
kamu şirketlerinin açık kaynağa yöneldiğini söyleyen Haluk Tekin, önümüzdeki dönemde bu yöndeki beklentilerini şöyle açıklıyor: “Türkiye’de yayımlanan bilgi toplumu stratejisi ve eylem planında ve kamu bilişim sistemlerinde açık kaynak kodlu yazılım kullanımına yönelik üst seviye politikalara yer veriliyor.
Son yıllarda kurumlarda altyapılara yönelik çeşitli açık kaynak kodlu yazılım uygulamaları tercih edilmeye başladı. Açık kaynak kodlu yazılımların ortak çözümlerde yaygın olarak kullanılması için bir yol haritası oluşturulması, gerekli mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve kurumlara bu yönde destek sağlanması gerekiyor.”
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