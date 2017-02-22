Ağaoğlu krizi nasıl fırsata çevirdi?
Markalı konut sektörünün önemli isimlerinden Ağaoğlu Grubu, geçen yıl yeniden yapılanmaya gitti. Yönetim kademeleri grup başkanlıkları çatısı altında toplandı. Yeni oluşturulan sanayi grup başkanlığını, Ali Ağaoğlu’nun oğlu Alican Ağaoğlu yönetiyor.
Sanayi Grup Başkanlığı’nın en önemli projesini ise Düzce’nin en uzak ilçelerinden Yığılca’da kurulacak çimento fabrikası oluşturuyor. Fabrika, 300 dönümlük arazi üzerine kurulacak. Fabrika arazisinin 110 dönümü Yıldız Holding’ten satın alındı. Kalan kısım ise yerli yatırımcılardan toplandı.
Dağlık arazide 2 milyon metreküplük hafriyatla başlayan çalışmaların ardından tesis iki yıl içinde bitirilecek. Fabrikada toplam 400 işçinin çalışması planlanıyor. CEO olarak görev yaptığı Nuh Çimento Grubu’nun kapasitesini 4 kat büyüten Atalay Şahinoğlu’nun yönettiği projede, çok önemli bir gelişme oldu.
Aldığımız duyumlara göre, yıllık toplam 2 milyon ton üretim kapasitesine sahip olacak tesisin yatırım maliyeti ilk etapta 200 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Fakat son dönemde dünyada artan belirsizlik ortamı ve çimento yatırımlarının azalmasıyla birlikte maliyette tasarruf yapma imkanı çıktı.
Yüzde 90’ı Almanya’daki şirketlerden alınacak makine parkı için yeni bir pazarlık yürütüldü. Uzun görüşmelerin ardından 40 milyon dolarlık maliyet avantajı sağlandı. Böylece maliyet 160 milyon dolara indi.
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