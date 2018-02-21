Aile fonlarına daha çıkmadan ilgi var
Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin gelecek kuşaklara taşınması çok büyük önem taşıyor. Miras kavgaları nedeniyle gayrimenkullerin bölünmesi şirketlerin devamlılığı açısından ciddi bir sorun oluşturuyor.
Türkiye’den de portföy şirketleri bu alanı fark ederek yeni ürünler geliştirmeye başladı. Bunun bir örneği ise Omurga Gayrimenkul Portföy’den geldi.
Şirket, Amerika ve Avrupa’da aile şirketlerinin ve ailelerin sıklıkla kullandığı özel gayrimenkul fonlarını çıkarmaya hazırlanıyor.
Omurga Gayrimenkul Portföy Genel Müdürü Oğuz Kösebay, “Özel gayrimenkul fonu fikrini aile şirketleri temsilcilerine anlattığımızda büyük bir ilgiyle karşılaştık. Bu özel GYF’nin ilkini bu yıl içinde çıkaracağız” diyor.
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