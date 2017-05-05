AirTies, İzmir’de yeni AR-GE merkezi açtı
Şu an ABD’nin Texas ve Kaliforniya eyaletleri ile Türkiye’de İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan kablosuz iletişim şirketi AirTies, AR-GE merkezlerine bir yenisini İzmir’de ekledi.
En yeni lokasyonu olan İzmir ofisini resmi olarak 1 Mart tarihinde açan AirTies, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda dünyaya yeni teknolojiler geliştiriyor.
Konuyla ilgili görüştüğümüz AirTies Kablosuz İletişim Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın, şunları söylüyor: “AR-GE departmanının tüm lokasyonları ile birlikte toplamda 120’nin üzerinde çalışanı mevcut.
AirTies olarak AR-GE merkezimiz ve güçlü kadromuz ile dünyaya teknoloji geliştiriyoruz. İzmir’de açtığımız yeni merkezimiz için 40’a yakın yeni mühendis istihdam edeceğiz.
2017 itibariyle AR-GE merkezi alanımızı 2 bin metrekareden 2 bin 400 metrekareye, test ofislerimizin sayısını üçten yediye çıkardık. Fiziksel olanaklarımıza yaptığımız bu yatırıma paralel olarak insan kaynağımıza da yatırım yapmayı planlıyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?