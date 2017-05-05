AirTies, İzmir’de yeni AR-GE merkezi açtı

Mayıs 5, 2017 0 Yorum 78 Okunma
AirTies, İzmir’de yeni AR-GE merkezi açtı

Şu an ABD’nin Texas ve Kaliforniya eyaletleri ile Türkiye’de İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan kablosuz iletişim şirketi AirTies, AR-GE merkezlerine bir yenisini İzmir’de ekledi.

En yeni lokasyonu olan İzmir ofisini resmi olarak 1 Mart tarihinde açan AirTies, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda dünyaya yeni teknolojiler geliştiriyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz AirTies Kablosuz İletişim Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın, şunları söylüyor: “AR-GE departmanının tüm lokasyonları ile birlikte toplamda 120’nin üzerinde çalışanı mevcut.

AirTies olarak AR-GE merkezimiz ve güçlü kadromuz ile dünyaya teknoloji geliştiriyoruz. İzmir’de açtığımız yeni merkezimiz için 40’a yakın yeni mühendis istihdam edeceğiz.

2017 itibariyle AR-GE merkezi alanımızı 2 bin metrekareden 2 bin 400 metrekareye, test ofislerimizin sayısını üçten yediye çıkardık. Fiziksel olanaklarımıza yaptığımız bu yatırıma paralel olarak insan kaynağımıza da yatırım yapmayı planlıyoruz.”



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