Akfen Bodrum’a 40 milyon dolar yatıracak
Turizm sektöründe önceki yıla göre 10 aylık süreçte yaşanan kayıp 8 milyar doları buldu. Sektörde yaşanan kayba rağmen, zorlu sürecin biteceğini düşünen gruplar yatırıma devam ediyor.
Turizmde yaşanan kayıplara karşılık yatırım iştahı süren gruplardan biri Akfen Holding. 2017 yılını yatırım yılı ilan eden Akfen Holding, madencilikten ulaşıma değin yapacağı yatırımlara turizmi de ekledi.
Bodrum ve Uludağ’ı yatırım için merkez seçtiklerini söyleyen Akfen Holding’in başkan vekili Selim Akın, Bodrum’da 60 dönüm üzerine planladıkları otel yatırımına 2017 yılında başlayacaklarını anlatıyor.
95 oda ile 36 villanın yer alacağı projede özellikle villalar için uzun dönemli kiralamaya odaklanacaklarını söyleyen Selim Akın, “Türkbükü’nde Cennet Koyu’nda Astaş’ın yaptığı yatırımın iki koy
yanında yer alan 60 dönüm üzerinde yatırımımızı hayata geçireceğiz.
1998 yılında alınmış arazi tahsisimiz vardı ve imar durumlarından dolayı bir türlü yatırıma başlayamıyorduk. Fakat şimdi o sorun çözüldü ve yatırıma başlıyoruz. Biraz zamana yayarak yatırım yapacağız.
Yani üç inşaat sezonu olacak. Dolayısıyla üç yıl önceden bitmeyecek bu yatırım 40 milyon dolarlık bir bütçe ile hayata geçecek” diyor.
Bu yıl turizmde yaşanan kaybın yüzde 40’ları bulduğunu anlatan Selim Akın, durma lükslerinin olmadığını ve yatırımlara devam etmek zorunda olduklarını anlatarak şunları söylüyor: “Turizmde 2017 yılında başlayacağımız 50 milyon dolarlık yatırım gündemimiz var.
40 milyon dolara Bodrum, 10 milyon dolara da Uludağ’da yapacağımız yatırımlarla bu işte var olmaya devam edeceğiz.”
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