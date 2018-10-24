Akıllı ev sistemlerinde büyüyecek
Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Comodo’nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu tarafından kurulan ve akıllı ev sistemleri geliştiren eZLO, ABD’de sektörün güçlü oyuncularından MlOS’u satın aldı.
Bu satın almanın en büyük amacı ise eZLO’nun farklı alanlarda faaliyet gösteren OEM ve B2B şirketlere sunacağı düşük maliyetli ve kolay uyarlanabilir çözümlerinin hazırlık sürecini hızlandırmak.
Şirket bu sayede akıllı ev pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Melih Abdulhayoğlu, bu satın almayla birlikte akıllı ev sistemleri teknolojisinde hem Türkiye’de hem de globalde önemli bir yatırım ve geliştirme sürecine gireceklerini söyledi.
Halen eZLO ve MIOS markasıyla başta ABD olmak üzere global arenada satışa sundukları ürünlerin çok kısa zamanda Türkiye’de de satışa sunulacağını belirten Abdulhayoğlu, “Planlarımıza göre gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türk kullanıcılara ürünlerimizi sunabileceğiz” diyor.
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