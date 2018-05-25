Akıllı fabrikasından dünyaya açılıyor
Hijyen, ev bakım ve temizlik kâğıtları kategorilerinde 12 markayla hizmet veren Hayat Kimya, 2017’de 1,5 milyar dolar ciroya ulaştı.
Cironun yüzde 33’ünü kâğıttan elde eden şirket, Papia, Familia, Teno ve Focus markalarını Türkiye’den sonra İran, Rusya, Mısır, Nijerya ve Pakistan’a taşıdı.
Şirket, yurtiçinde ise ikinci üretim tesisini 2015’te Mersin’de 400 milyon TL yatırımla kurdu. Biz de Hayat Kimya’nın ‘hub’ olarak nitelendirdiği Mersin’deki tesisini ziyaret ettik.
Hayat Kimya Global Kâğıt Üretim Direktörü Lütfi Aydın, 2015 Şubat’tan bu yana 210 bin ton tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve peçete üretilen Mersin tesisinden çıkan iki üründen birinin Anadolu’da satıldığını, diğerinin 20 ülkeye ihraç edildiğini söylüyor.
2017’de 350 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Aydın, “Fabrikamızı 70 bin ton kapasiteli ek bir tesis daha kurabilecek bir alanda hizmete açtık. Gerektiğinde kapasite artışı yapabilecek alanımız var” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?