Aksoy Holding’ten yatırım atağı
Aksoy Holding, turizm ve enerji alanlarındaki yatırımlarına Bodrum Tilkicik Koyu’nda inşa ettiği 75 lüks villadan oluşan “Epique Island” projesiyle gayrimenkul sektörünü de eklemişti.
Şirket, bu projenin ikinci ayağında da otel ve marina yapmayı planlıyor. Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, Epique Island’a toplam 50 milyon Euro’luk yatırımla otel ve marina yapmayı planladıklarını söylüyor.
Projenin otel ve marina kısmıyla ilgili izin süreci devam ediyor. Aksoy, “150 tekne bağlama kapasitesine sahip butik bir marina ile Bodrum markasına katkı sağlayacak 50 suitten oluşacak yine butik ama oldukça lüks bir otel planladık.
İzinlerin bu yıl alınıp yıl sonunda inşaata başlanmasını ve bu tesislerin 2021’de açılmasını planlıyoruz” diyor.
Epique Island’a toplam 200 milyon Euro’luk yatırım planlanırken, bunun 150 milyon
Euro’luk kısmıyla villaların kaba inşaatı tamamlanmış durumda. 75 villanın 23’ü satılırken, satışın yarısından fazlası çoğunluğu Azerbaycan ve BAE’den yabancılara yapıldı.
489 ile 700 metrekare arasındaki villaların fiyatları 2,3 milyon Euro’dan başlayıp 5,5 milyon Euro’ya kadar yükseliyor.
Batu Aksoy, Türk müşterinin şu anda para harcama eğiliminde olmadığını söylüyor. Aksoy, bu konuda şöyle konuşuyor: “Geleceğe ümitle bakmak zorundayız. Kısa vadeli konjonktürel sorunlar aşılınca satışlar artacaktır.
Özellikle yabancılara odaklandık çünkü onların stresi yok. Şu anda Türklerin yurtdışına açılma zamanı.
Yurtdışında tanıtımlarımızı artırdık. Azerbaycan’da pazarlama yapıyoruz ve BAE’de de pazarlama faaliyetlerini artırmayı planlıyoruz. Avrupa’yı da denemeyi düşünüyoruz.”
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