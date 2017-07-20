Alaçatı’ya ‘Capri Adası’ modeli proje
Alaçatı, Türkiye’nin doğal ve karakteristik dokusunu koruyabilen ender yerlerinden biridir. Tarihi taş evlerin arasına yeni bir köy meydanı projesi eklendi.
10 dönümlük açık alanda arsa bedeli hariç 25 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Clubbaba Köyiçi projesi de bu dokuya uygun inşa ediliyor. Projeyi yapan İzmirli İşadamı Emin Önal, “Capri Adası’nda doğal doku korunup ünlü markalar bir arada sunuluyor.
Bu Alaçatı’da neden olmasın düşüncesiyle Clubbaba Köyiçi projesini geliştirdik. Burada Aston Martin, Beymen, Yıldırım Özdemir, Lokma, Swarovski, Cianaltalian Fashion Store, B&G Store, Pupe Cafe & Restaurant gibi ünlü markalar yer alacak. Dünyanın diğer önde gelen markalarını da önümüzdeki yıllarda buraya getirmek isteriz” diyor.
Emin Önal, bir marka haline gelen Alaçatı’nın bir parçası olarak alışveriş, yemek, sanat, yaşam ve spor alanlarında hizmet vermeye çalışacaklarını söylüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?