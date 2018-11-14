Ali Sabancı’dan ‘Terk etme’ çıkışı
Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin konuşmacılarından biri olan Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, aile şirketleri yöneticilerine önemli tavsiyelerde bulundu.
Ali Sabancı, katılımcılara Sabancı Holding’teki kopuş sürecini de anlattı. Strateji ve iş geliştirme bölüm başkanlığından 2004 yılında istifa ettiğinde Sakıp Sabancı’nın henüz hayatta olduğunu söyleyen Ali Sabancı, o dönem aile içindeki konuşmaları ve kopuşu şu sözlerle anlattı: “34 yaşımdaydım ve ne yapmak
istemediğimi biliyordum.
Sabancı Holding de bir aile şirketi olmaktan çıkmış çok ortaklı bir yapıya dönmüştü. Babam Şevket Sabancı bu yapıyla yönetimin zorluğuna dikkat çekip yurtdışında büyük ailelerin yaptığı gibi her aileyi bir ferdin temsil etmesi fikrini sundu. Fakat ailenin diğer isimleri bu öneriyi kabul etmedi.
Böyle olunca bir gün düşünürken burada çalışmak istemediğime karar verdim. Murathan Mungan’ın şiirindeki gibi aslında giden değil kalandır terk eden. Dolayısıyla ben terk etmedim.”
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