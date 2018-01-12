Alman edding, Türkiye’de hedef büyüttü
Pek çok markanın rekabet ettiği yazı ve işaretleme sektörünün büyüklüğü 500 milyon TL’ye ulaşıyor. Sektördeki büyüme ivmesini gören Alman şirketi edding, Türkiye pazarına odaklanma kararı aldı.
Sanayide kullanılmak üzere markör kalemi üretimiyle yola çıkan edding, bugün hobi-sanat kalemleri, ev onarım ve bakım ürünleri, profesyonel işaretleme, ev organizasyon ve dekorasyon, çocuk boyama gibi birçok alana yönelik kalemler üretiyor.
2013’e kadar Türkiye’de distribütörler aracılığıyla faaliyet gösteren edding, 2013’te Türkiye ofisini açtı. Son dönemde özellikle hobi pazarındaki hareketlenme edding’in hedef büyütmesini sağladı. Şirket, önümüzdeki üç yılda her yıl yüzde 20 büyümeyi hedefliyor.
Hobi ürünleri pazarının ciddi bir potansiyel taşıdığını söyleyen edding Genel Müdürü Yüce Tümer, “Farklı ülkeleri kapsayan hobi ürünlerine yönelik bir araştırma yaptırdık.
Orada bu ürünlerde en büyük büyüme potansiyelinin Almanya’dan sonra Türkiye’de olduğunu gördük. Bu doğrultuda hedeflerimizi büyütmeye karar verdik” diye konuşuyor.
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