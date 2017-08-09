Almanya gerginliği turizmciyi korkutuyor
Turizm sektörü son üç yıldır sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Yılın ilk yarısında bir toparlanma görülse de hala kayıplar karşılanamadı. Son dönemde Almanya ile yükselen tansiyon da yakından izleniyor.
Belek bölgesinde faaliyet gösteren Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Avrupa pazarının özellikle de Almanya’nın Türk turizmi için önemli bir pazar olduğunu, bu pazarın kaybıyla Antalya turizminin tek bacağının eksik kaldığını vurguluyor.
Turizmde ilk altı ayın kurtarıcısının Rusya, Kazakistan, Romanya ve İsrail olduğuna dikkat çeken Alkaya, “Gelen turist kalitesi çok düştü. Eskiden fiyat odaklı olmayan Rus pazarı bile artık fiyat odaklı.
Şu anda İngilizler dışında Avrupa pazarından turist yok denecek kadar az. Avrupa pazarı olmadan bu iş olmaz” diyor.
Zafer Alkaya, golf ve takım kampları ile öne çıkan Belek’in Avrupa pazarındaki düşüş nedeniyle bu yıl ciddi bir kan kaybı yaşadığını vurguluyor.
Golf turizminde Avrupa’nın en iyi sahalarına sahip Antalya’nın Belek bölgesinde 2015’te 465 bin olan oyun sayısı, geçen yıl yüzde 35 düşüşle 315 bine gerilemişti.
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