Altı mağaza üzerinde çalışıyor
Eroğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren hazır giyim markası Loft, açacağı yeni mağazaların da katkısıyla bu yıl 100 milyon dolar ciro hedefliyor.
Türkiye’de toplam 62 mağaza ve 400 satış noktasında yer alan Loft, yurtdışında ise 12 ülkede 10 mağaza ve 40’ın üzerinde satış noktasına sahip.
Şu an Türkiye’de yatırımı devam eden altı mağaza için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Loft Satış ve Pazarlama Koordinatörü Aydın Süha,
İstanbul’da Viaport, Tuzla ve Çanakkale gibi noktalarda yer alacak mağazaları en kısa zamanda • açmayı hedeflediklerini dile getiriyor.
Öte yandan verimsiz lokasyonlardaki 11 mağazayı ise kapattıklarını ifade eden Süha, “Bilinen metropol şehirlerin dışında Antalya, Kayseri, Trabzon satış grafikleri yüksek şehirlerimiz.
Bunlarla birlikte Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan bizler için iyi satış grafiklerimizin olduğu noktalar.
O nedenle verimli bulduğumuz noktalarda mağazalaşmaya devam edeceğiz” diyor.
Yurtdışında ise franchise ile büyümek istediklerini anlatan Aydın Süha, bu yıl özellikle Ortadoğu’da mağaza ve franchise yatırımlarına öncelik vereceklerini söylüyor.
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