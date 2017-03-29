Altınbaş’ın üçüncü kuşağından inşaat girişimi
Ana işi mücevheratın yanı sıra enerji, finans ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren Altınbaş Holding’in üçüncü kuşak temsilcileri inşaat işine girdi.
2017 yılında var olduğu sektörlerde 350 milyon dolarlık yatırım planıyla hareket eden ve 7 milyar TL ciroya sahip olan Altınbaş Holding’in yönetim kurulu başkanı Vakkas Altınbaş, grubun Maslak’taki ofis binası dışında konut işinde yer almadığını belirtiyor.
Fakat konut sektörüne ilk adım üçüncü kuşaktan geldi. Üçüncü kuşaktan Orkun Altınbaş ve Serdar Altınbaş,
Göztepe’de Bağdat Caddesi’ne yakın bir lokasyonda konut sektörüne ilişkin ilk adımı attılar.
Vakkas Altınbaş, bu konuda şunları söylüyor: “Orkun ve Serdar Altınbaş’ın bu alanda güzel girişimleri var. Bağdat Caddesi’ne yakın bir lokasyonda 330 dairelik bir proje yapacaklar. Gelecek yıl nisan veya mayıs ayı gibi satışa sunulacak.
1992’den beri bekleyen bir proje iken çocuklar devraldı. 81 kişinin ortak olduğu bir yerdi. 7 dönümlük bir arazi burası. Çok iyi bir proje olacağına inanıyoruz. Buradan gelir beklentisi yaklaşık 300 milyon TL.”
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