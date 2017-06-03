Anadolu Sağlık Merkezi’nden Gebze’ye klinik
İzzet Özilhan ve Kamil Yazıcı’nın, 1979’da kurduğu Anadolu Vakfı, 2005’e kadar toplumun farklı kesimlerine destek sağlayan bir organizasyondu. 2005’te ise Gebze’de 200 dönüm üzerine Anadolu Sağlık Merkezi’ni hizmete açtı.
Merkez’in ikinci ayağı da Ataşehir Kliniği oldu. ASM’nin başında, Tuncay Özilhan’ın kızı Türkan Özilhan Tacir var. Özilhan Tacir, 15 yıldır sağlık sektöründe.
Yüksek lisansını da sağlık işletmeciliği üzerine yapmış. Önceki hafta Tuncay Özilhan, Anadolu Vakfı yönetimi ve Anadolu Grubu’nun CFO’su Can Çaka ile birlikte bir grup gazeteciyle ASM’de bir araya geldi.
Türkan Özilhan Tacir’in verdiği bilgiye göre, ASM halen yüzde 100 kapasite ile çalışıyor. Merkez büyüyecek mi? Bu sorunun yanıtını Türkan Özilhan Tacir verdi: “Ataşehir’deki klinikten sonra, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir klinik açıyoruz.
Gebze OSB’deki çalışanlara yönelik hizmet verecek bu klinik için lisans anlaşması yaptık. Burası ve Ataşehir’deki klinikten ayrı olarak gelen hastalarımız için SGK ile anlaşma yaptık.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?