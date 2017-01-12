Anavarza Bal, Çin’e uzanıyor
Sezen Gıda Ltd. Şti. bünyesinde 13 bin 200 metre karelik bir alanda üretim yapan Anavarza Bal, ihracatta büyümek üzere çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye’de bal konusunda iki büyük markadan biri olduklarını söyleyen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, Hollanda merkezli olarak Batı Avrupa’ya ve ayrıca Irak’a satış yaptıklarını fakat hedeflerinin Çin olduğunu anlatıyor.
Şu an sipariş aşaması tamamlanan Çin’e ihracatın çok önemli olduğunu söyleyen Sezen, “Çin’e krem bal ihraç edeceğiz. Burada Çin’e bal ihraç edebilmek çok önemli çünkü dünyanın en fazla bal üreten ülkesi Çin.
Türkiye’de 107 bin ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye hem üretim hem de kovan varlığı bakımından dünyanın Çin’den sonraki ikinci büyük ülkesi.
Dünyaya baktığımızda bal üretiminde 450 bin ton ile birinci Çin, bizim ardımızdan üçüncü ise Ukrayna ve Ispanya’dır” diyor.
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