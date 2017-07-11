Anfaş, uluslararası alana taşınacak
Anfaş -Antalya Fuarcılık, yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırımını tamamladı. Şirket, yenilenen fuar alanında 40 bin m2 kapalı ve 20 bin m2 açık sergi alanı ve 15 adet kongre, konferans ve seminer salonlarıyla hizmet veriyor.
Yenilenen çehresiyle birlikte Anfaş’ta hedef düzenlenen fuar sayısını artırmak. Bunu yaparken yurtdışından daha fazla katılımcı ve ziyaretçi çekmek de hedefleniyor.
Bundan bir yıl önce göreve atanan Anfaş Genel Müdürü Murat Özer, bu süreçte yatırımın tamamlanmasının yanında personel konusunda da çalışmalara hız verdiklerini söylüyor ve yurtdışı faaliyetler için farklı milletlerden yeni bir grup kurduklarını kaydediyor.
Özer, bu yıl yüzde 40 oranında dolu olan fuar alanının 2018’de ise yüzde 85’ini doldurmayı hedeflediklerini anlatıyor. Murat Özer, “Geçen yıl yaşanan olaylar nedeniyle dokuz fuara ev sahipliği yapan Anfaş bu yıl 18 fuara ulaşacak.
Anfaş’ın kendisi yöresel ürünler ve otelcilik alanında iki fuar yapıyor. Bunun yanında kuyumculuk ve sağlıklı yaşam konusunda da iki fuar için çalışıyoruz” diyor.
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