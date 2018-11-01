Ankaralı Altunbilekler PL işine girecek
Ekonomideki durgunluk sinyalleri, kurlardaki yükseliş ve ardından ürün fiyatlarına gelen zamlar özel markalı ürün yani private label (PL) pazarının büyümesini hızlandırdı.
Ekonomist’in 7-13 Ekim tarihli sayısında yer verdiğimiz gibi PL pazarının toplam pazardan aldığı pay yüzde 30’a ulaştı. 2017 yılında 25 milyar TL büyüklüğe ulaşan özel markalı ürün pazarının
2018 yılını 30 milyar TL’nin üzerinde kapatması bekleniyor. Pazardaki potansiyel bu alana yeni oyuncuların girmesini sağlıyor.
Bunlardan biri de Ankara merkezli Altunbilekler. Türkiye genelinde 70’in üzerinde mağazası bulunan Altunbilekler, farklı ürün gruplarında PL üretim yaptırmayı hedefliyor.
Altunbilekler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Rekabet ortamında tüketicinin taleplerini göz önündeki bulundurmak zorundayız.
Son dönemde PL ürünlere yönelik talep artışı söz konusu. En kısa zamanda farklı ürün gruplarında PL üretim yaptıracağız” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?