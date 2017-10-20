Antalya’da çağrı merkezi kuracak
Dünyanın önde gelen havacılık gruplarından Alman Lufthansa, 60 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye operasyonunun başında bir Türk bulunuyor.
Ekim 2016’dan beri Lufthansa Türkiye genel müdürlüğünü yürüten Kemal Geçer ile birlikte şirkette değişim süreci yaşanıyor.
Ofisini Gayrettepe’den Levent’e taşıyan şirket, yaz dönemini global şirketin trendine uygun olarak geçirdi.
Yazın yolcu sayısında yüzde 15’lik bir artış yakaladıklarını vurgulayan Geçer, politik gerilimlerin işlerini etkilemediğini vurguluyor.
Geçer, “Türkiye’de toplam 600 personelimiz var. İstanbul’da 250, İzmir’de ise 60 kişinin çalıştığı çağrı merkezimiz bulunuyor. Yakında Antalya’da da çağrı merkezi açmayı planlıyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?