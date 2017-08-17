Antalya’da otel satın alacak
Doğrudan satış sektörünün Asyalı temsilcisi olan ve 150’yi aşkın ülkede faaliyet gösteren QNet, Türkiye’de yeni bir yatırıma hazırlanıyor.
Dünyada 10 milyona yakın bağımsız üyesi bulunan ve Türkiye’de 135 bin bağımsız temsilciye sahip olan şirket, 2010’da girdiği Türkiye pazarında yeni yatırım için çalışmalara başladı.
Yeni kişisel bakım ürünlerini Türkiye’de ürettirip 30 ülkeye ihraç etmeyi planladıklarını ve bu yıl yüzde 30 büyüme hedeflediklerini belirten QNet Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, turizm sektörüne dair de yatırım kararı aldıklarını ve bunun için otel satın almayı planladıklarını söylüyor.
Geyik, Antalya Kaleiçi’nde 44 odalı bir butik oteli bulunan QNet’in yine Antalya’da 5 yıldızlı büyük bir oteli bünyesine katmak üzere çalışmalar yürüttüğünü ifade ediyor, Cem Geyik, diğer taraftan Türkiye’de doğrudan satış sektörünün cirosunun 755 milyon dolara ulaştığını söylüyor.
Sektörün Türkiye’de yüzde 10 büyüdüğünü belirten Geyik, “Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız sektörün büyümesini olumlu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle QNet Türkiye olarak yatırımlara devam edeceğiz” diyor.
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