Antalya’ya 80 milyon Euro’luk yatırım

Şubat 7, 2018 0 Yorum 449 Okunma
Antalya’ya 80 milyon Euro’luk yatırım

Rusya ile siyasi krizin sona ermesi ile birlikte yeniden Türkiye’ye gelmeye başlayan Rus turistler, turizmin merkezi Antalya’da yeni yatırımların da önünü açıyor.

Bu yatırımlardan biri de Sunis Group tarafından Antalya’daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerinde inşa edilen 152 lüks konutluk Sunis Blue Residence projesi.

Proje, yaklaşık 80 milyon Euro’ya mal olacak. 31 tipte inşa edilen projedeki dairelerin tamamı deniz manzaralı olacak. 2018 yıl sonunda tamamlanacak projenin satışlarına ise 10 Şubat

2018 tarihinde başlanacak. Sunis Blue Residence projesiyle ilgili bilgi veren Sunis Group Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ünal, Antalya yatırımı ile birlikte İzmir Seferihisar’da 2 tane arsalarında da otel ve konut projesi yapacaklarını belirtiyor.



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