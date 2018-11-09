Antimikrobiyal hastane açtı
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, Koşuyolu’nda yeni bir hastane yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırım, Türkiye’nin ilk antimikrobiyal hastanesi olma özelliğini taşıyor.
675 milyon TL yatırımla hizmete sunulan hastanenin tanıtım toplantısında konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Türkiye’ye döneli dört yıl olduğunu ve bu hastanenin temelini gitmeden önce attıklarını, şimdi de hizmete soktuklarını belirtti.
‘Antimikrobiyal hastane’ kavramı ve Yeditepe Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk ‘antimikrobiyal molekül’ hakkında da bilgi veren Dalan şunları söyledi: “Araştırmalar gösteriyor ki, ameliyat sonrasında yaşanan ölümlerin yaklaşık yüzde 50’si hastane mikrobundan kaynaklanıyor.
Bu sorunu çözmeye odaklandık. Tamamen yerli ve milli bor esaslı bir molekül geliştirdik. Hastane enfeksiyonunu sıfıra indiren dünyadaki tek hastaneyiz. Yalnızca bu dezenfeksiyon ve mikrobu kırmak için ekstra 30 milyon TL yatırım yaptık.”
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