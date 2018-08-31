AR-GE Merkezi ile ihracatı katlayacak
İnovasyonun ve yenilikçiliğin dünya pazarlarından pay almak için olmazsa olmaz olduğunun her fırsatta altını çizen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, kendi şirketinde de bu stratejinin önemli adımlarından birini attı.
Peynir sektörünün önemli oyuncularından Bahçıvan Gıda da AR-GE Merkezi kuran şirketler kervanına katıldı. AR-GE Merkezi, şirketin Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan üretim tesislerinde faaliyet gösterecek.
Şirket, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ARGE Merkezi ile bu yıl hedeflediği 25 milyon dolarlık ihracatını 2023 yılında 55 milyon dolar seviyesine çıkarmayı planlıyor.
19 kişilik uzman kadrodan oluşan AR-GE Merkezi ayrıca Hacettepe Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütecek.
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