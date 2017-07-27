AR-GE’ye 10 milyon lira yatıracak
Türkiye, endüstriyel mutfak sektöründe dünyanın önemli üreticilerinden biri. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan pek çok şirket var. İnoksan da bunlardan biri.
Şirket üretiminin yüzde 35’ini beş kıtada 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor. ABD, Singapur, Hindistan, Şili, İran, Suriye, Yunanistan, Gürcistan, Ukrayna, Doğu Afrika, Batı Afrika, Etiyopya ve Almanya gibi çok sayıda ülkede rekabet eden şirket, yurtdışı pazarlarda farklılık yaratmak için AR-GE’ye odaklanma kararı aldı.
2023 yılına kadar yeni teknolojiler geliştirmek üzere AR-GE’ye yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçe ayrılması planlanıyor.
İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, giderek artan rekabet ortamında yenilikçi ürünlerle ile büyümeye devam edeceklerini söylüyor.
Şirketin büyüme odağındaki diğer konu ise bayi yapılanması. Şu anda yurtiçinde altı büyük ilde bölge müdürlüğü, 40 adet perakende satış noktası, 40 bayisi ve 102 yetkili servisi bulunuyor.
Yurtdışında ise 80 satış noktası var. İnoksan, hedefleri doğrultusunda bir yıl içinde bayi cirosunu iki katına, 2020’ye kadar da üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bayi sayısının ise 80’e çıkartılması planlanıyor.
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