Arçelik için AR-GE çalışması yapıyor
Yapı teknolojileri alanındaki firmalardan biri olan Alman Rehau, son yıllarda fark yaratmak üzere AR-GE çalışmalarına odaklandı.
İnovasyona odaklandıklarını belirten Rehau Türkiye Ülke Müdürü Murat Sarımaden, Rehau’nun Unlimited X firması ile Münih’te akıllı ürünler tasarladığını söylüyor.
İnovasyon çalışmalarıyla Arçelik’e easytoclean ürününü geliştirdiklerini belirten Sarımaden, buzdolabının kolay temizlenmesini sağlayan bu ürünün aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu yapan bir ürün olduğunu da vurguluyor.
Dünya çapında 200’ü aşkın lokasyonda faaliyet gösteren şirket Türkiye’de de 1989 yılından bu yana faaliyette.
Bilecik Osmaneli’deki fabrikasında sert ve yumuşak PVC üreten Rehau Türkiye, 2017 yılında 45 milyon Euro ciro yaptı. 2018 yılında ise Türkiye pazarında 46 milyon Euro ciro hedefliyor.
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