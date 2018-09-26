Arıcılar için ‘bal’ gibi tesis kurdular
Türkiye’nin üretimde Çin’den sonra dünya ikincisi olduğu ama ihracatta ilk 50’ye bile giremediği balda, kamuoyuna yansıyan ‘sahte bal’ sorununu çözmek ve ihracata ağırlık vermek için çok önemli bir proje hayata geçirildi.
Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen “Arım Balım Peteğim Projesi” ile 10 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Arı Ürünleri Laboratuvarı ve BALMER AŞ şirketiyle dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye’nin ilk sıralara taşınması hedefleniyor.
Proje Koordinasyon Birimi Üyesi Enver Top’un verdiği bilgilere göre, tüm Türkiye’deki arıcılara hizmet verecek olan tesis, iç ve dış pazarlara satılmasına onay verdiği balları üreten şirketler için paketleme ve ihracat danışmanlığı hizmeti de verecek.
Top, “Yakın dönemde yalnızca bal değil, arı sütü, polen ve propolis gibi arı ürünlerinde de hizmet vereceğiz” diyor.
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