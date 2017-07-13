ASKON başkanlığına aday oldu
2017’de seçim rüzgarının yaşandığı iş dünyası örgütlerinde gözler temmuz ayında başkanını seçecek olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’ne (ASKON) çevrildi.
Mevcut Genel Başkan Mustafa Koca, temmuzda yapılacak Genel Kurul’da aday olmayacağını açıklarken, aday isimler ise belli olmaya başladı.
Seçimli genel kurulda başkanlık için aday olacak isimlerden biri Danış Şirketler Grubu ortaklarından Adnan Danışman olacak.
Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Adnan Danışman, “ASKON’da önemli bir değişim ihtiyacı zaten dillendirilen bir konuydu.
Şimdi bu değişimi gerçekleştirmek üzere göreve talip olduk ve liderliğini yapmaktan onur duyduğum ekibimle birlikte çalışmalarımıza başladık” diyor.
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