Atasay Uzakdoğu’da büyüyecek
Mücevher sektöründe 80 yılı geride bırakan Atasay, markalaşmada ve mağaza yatırımında atağa kalktı.
157 şubeye ulaşan marka, 2018 yılında minimum yüzde 10 büyüme hedefiyle 13 franchise şube açmayı hedefliyor. Hedeflenen şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Konya olarak öne çıkıyor.
Ancak Atasay’ın hedefleri yurtiçiyle sınırlı değil. Atasay Ticari ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Candemir Çelik, halen iki adet Dubai’de ve dört adet de Irak’ta mağazaları bulunduğunu, yurtdışındaki mağaza sayılarının farklı coğrafyalara yayılarak hızla artacağını söylüyor.
Çelik, “Son gelişmelerden dolayı ötelenme ihtimali olsa da 2017 yılı içinde Irak’ta bir mağaza açacağız. 2018 yılı ilk çeyrek sonuna kadar ise Çin başta olmak üzere 10 Uzakdoğu’da ve 10 da Ortadoğu’da mağaza açmayı planlıyoruz. Böylece toplamda 21 merkez ve franchise şube açma hedefimiz bulunuyor” diyor.
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