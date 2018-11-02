Autoshow 2019 yapılacak mı?
Geçen hafta içinde Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Başkan Ali Bilaloğlu ve Genel Koordinatör Dr. Hayri Erce temsilciliğinde basın mensuplarıyla buluştu.
Toplantıda ODD’nin yeni logosu ve otomotiv verilerini daha kapsayıcı hale getiren Magma Data çalışması tanıtıldı. Sonrasında da sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Gündemdeki bir diğer konu da 2019’da yapılması beklenen Autoshow ile ilgiliydi. Anımsanacağı üzere bu yıl 23-26 Kasım tarihlerinde yapılması beklenen ağır ticari araç fuarı COMVEX iptal edilmişti.
Ali Bilaloğlu, “ODD olarak 2019’da yapılması düşünülen Autoshow için gelişmeleri izliyoruz. Henüz yapılması konusunda somut kararı vermedik” dedi.
Hayri Erce ise dünyada otomotiv fuarlarına artık teknoloji firmalarının da katıldığını, Türkiye’de de benzer bir içerik düşündüklerini aktardı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?