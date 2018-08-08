Avrupa ülkelerine göz dikti
Turizm sektörünün zor dönemlerinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Elite World Hotels, beşi İstanbul’da ve biri Van’da olmak üzere altı oteliyle faaliyet gösteriyor.
Türkiye’de ve Rusya’da olmak üzere üç yeni otel yatırımı yapan grup, 6 Eylül’de Maltepe’de yedinci otelini hizmete açmaya hazırlanıyor. İş dünyasına hizmet verecek olan 350 odalı otele arsa dahil 120 milyon dolarlık yatırım yapılıyor.
Grubun arsa dahil 145 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği St. Petersburg otelinin de üç yıl içinde açılması planlanıyor. Tahsisli arazi üzerine 95 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen Sapanca otelinin de Haziran 2019’da açılması planlanıyor.
Elite World Hotels Zincir CEO’su Ünsal Şınık, yurtiçi yatırımlarının yanı sıra Avrupa ülkelerine de odaklandıklarını söylüyor. Şınık, “Stockholm, Viyana, Münih ve Budapeşte ile ilgileniyoruz. Grup olarak arazi satın alarak otel yapıp işletme yöntemiyle büyüyoruz” diyor.
Elite World Asia Hotel’in 6 Eylül’de açılması ile Elite World Hotels’in toplam otel sayısı yediye, çalışan sayısı bin 263’e, zincirin toplam yatak kapasitesi ise 3 bin 26’ya ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 24,7 milyon Euro’luk ciro yapan grup bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyor.
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