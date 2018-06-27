Avrupa ve ABD’ye açılacak
Ekin Teknoloji, güvenli şehir teknolojileriyle 10 ülkedeki 22 şehirde ihlal ve suç oranlarının takibine ve azaltılmasına destek olan bir Türk şirketi.
Ekin Teknoloji, güvenlik birimleri, havaalanları, AVM’ler ve belediyeler gibi birçok alanda güvenlik gözetimi için tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılım ve donanım çözümleri sunuyor.
Şirket, 2017 yılının başında yazılım alanındaki ihracat payıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması kapsamında ‘Bilişim Hizmetleri’nde birinciliği alarak ihracat şampiyonu oldu.
Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, bu yıl hedef büyüttüklerini söylüyor. Ekin, “2017 yılında Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Rusya’ya ihracat yaptık. Ağırlıklı olarak BAE ve Azerbaycan’dan ihracat geliri elde ettik.
2017 yılında yurtdışı satış gelirimiz 166 milyon TL olarak gerçekleşti” diyor. Bu yıl içerisinde Norveç, İtalya, Almanya, Hırvatistan, Hollanda, Fransa, İsviçre ve ABD’ye açılacakları belirten Ekin, yüzde 20 büyüme hedeflediklerini ifade ediyor.
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