Avrupa’ya börek yedirecek

Kasım 16, 2017 0 Yorum 117 Okunma
Avrupa’ya börek yedirecek

Küçük bir dükkanda, hikayesine ‘anne böreği’ ile başlayan Kocaeli merkezli Göçmen Börekçisi, bugün 82 franchise şubeli bir zincire dönüştü.

6 bin 700 metrekarelik fabrikasında üretim yapan Göçmen Börekçisi, ülke sınırları dışında da adından söz ettirmeye başladı.

İlk yurtdışı açılımını Suudi Arabistan’a yapan şirket, şimdi de Avrupa’da şubeleşmek için kolları sıvadı. Kuruluş, Türkiye kökenli nüfusun yoğun olduğu Almanya’ya master franchise vererek açılmaya hazırlanıyor.

Göçmen Börekçisi, üçüncü yurtdışı operasyonunu ise İngiltere’ye yapmayı planlıyor. Göçmen Börekçisi’nin hedefinde, önümüzdeki beş yılda Ortadoğu ve Avrupa pazarında yaygın bir zincire sahip olmak var.



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