Ayakkabı ve çantaya odaklanacak
Türkiye’de lüks denilince giyimde akla gelen ilk markalardan biri Vakko’dur.
Şirketin bünyesinde Vakko, Vakko Boutique, Vakko Couture, Vakko Shoes & Bags, V2K designers, Vakko Wedding, Vakko Mare, W Collection, Outlet Vakko ve Vakkorama olmak üzere 10 farklı marka bulunuyor.
128 mağazayla faaliyet gösteren şirket, son dönemde yeme-içmedeki yatırımlarıyla dikkat çekmişti.
Aldığımız duyumlara göre, şirketin yeni odaklanacağı alanlardan biri de ayakkabı ve çanta olacak.
Hatta Vakko Shoes & Bags markasıyla mağazacılık faaliyetlerine hız verilmesi planlanıyor. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 2018’de farklı markaların ürünleri bulunan Vakko Shoes & Bags markasıyla mağaza açacaklarını belirtiyor.
Şirketin yeme-içme sektöründeki büyümesi de devam edecek. Vakkorama CoffeShop ve Vakko Patisserie Petit Four markalarıyla büyüyen şirket, 2018’de sekiz noktaya ulaşmayı hedefliyor.
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