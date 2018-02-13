Ayakkabı ve çantaya odaklanacak

Şubat 13, 2018 0 Yorum 73 Okunma
Ayakkabı ve çantaya odaklanacak

Türkiye’de lüks denilince giyimde akla gelen ilk markalardan biri Vakko’dur.

Şirketin bünyesinde Vakko, Vakko Boutique, Vakko Couture, Vakko Shoes & Bags, V2K designers, Vakko Wedding, Vakko Mare, W Collection, Outlet Vakko ve Vakkorama olmak üzere 10 farklı marka bulunuyor.

128 mağazayla faaliyet gösteren şirket, son dönemde yeme-içmedeki yatırımlarıyla dikkat çekmişti.

Aldığımız duyumlara göre, şirketin yeni odaklanacağı alanlardan biri de ayakkabı ve çanta olacak.

Hatta Vakko Shoes & Bags markasıyla mağazacılık faaliyetlerine hız verilmesi planlanıyor. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 2018’de farklı markaların ürünleri bulunan Vakko Shoes & Bags markasıyla mağaza açacaklarını belirtiyor.

Şirketin yeme-içme sektöründeki büyümesi de devam edecek. Vakkorama CoffeShop ve Vakko Patisserie Petit Four markalarıyla büyüyen şirket, 2018’de sekiz noktaya ulaşmayı hedefliyor.



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