Ayakkabı Dünyası Anadolu’da büyüyecek
2017 yılında 250 milyon TL’ye yaklaşan ciro elde eden Ayakkabı Dünyası, yıl içerisinde ulaştığı 70 mağaza sayısı ve 750 kişilik istihdamıyla hızlı büyüyen bir marka.
Yeni geliştirdikleri bayilik sistemiyle büyümeye devam edeceklerini belirten Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan, 2018 yılında 345 milyon TL, 2019 yılında 467 milyon TL, 2020 yılı sonunda ise 637 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.
2018 yılında 10 adet franchise mağaza açacaklarını ifade eden Turcan, özellikle Anadolu kentlerinde büyüme planları yaptıklarını vurguluyor.
Franchise giriş bedeli almadıklarını belirten Turcan, “Yapılan cironun yüzde 30’u bayide kalıyor. Yatırımın geri dönüşü ortalama 2-4 yıl arası. Mağaza tipine göre yatırım bedeli metrekare başına 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?