Aydın, ihracatta hedef büyüttü
Ege Bölgesi’nin önde gelen ekonomilerinden olan Aydın, yeni dönemde ihracatta büyük hedeflere kilitlendi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’ın tarımda çok iyi durumda olduğuna işaret ederek, “Baldan süte, kestaneden incire kadar birçok ürün üretilebiliyor.
Hedefimiz Aydın’ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmak” dedi. Köşger, şu anda kentin ekonomik potansiyelinin yalnızca üçte birinin kullanıldığını belirterek, “Şu anda 17 ilçemiz var ama bu coğrafyada 22 antik kent tespit edildi. Bu kentlerin altyapısı mükemmel.
Bu nedenle ilk işimiz bu tarihi iyi değerlendirmek olacak. Kültür turizminde daha fazla pay almalıyız. Ayrıca dağlardaki yabani zeytinleri aşılamaya başladık” diye konuştu.
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