Aytemiz bu yıl yüzde 50 büyüyecek
2016 yılını yüzde 70 oranında büyüme ve 3,5 milyar TL ciro ile tamamlayarak Türkiye’nin en fazla büyüyen akaryakıt markası olmayı başaran Aytemiz, 2017 yılında gerçekleştireceği istasyon yatırımları ve yeni projelerle hızlı büyümeye devam etmeyi hedefliyor.
Aytemiz, bu yıl devreye alacağı yeni istasyonlarla toplam hizmet noktası sayısını 540’a ulaştıracak. 2016 yılında tüm olumsuzluklara rağmen akaryakıt pazarının yüzde 6,9 oranında büyüdüğünü belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Aytemiz olarak beyaz üründe yüzde 70 oranında büyüme kaydederek sektörün en fazla büyüyen markası olduklarını söylüyor.
Geçen yıl 55 istasyon transferi gerçekleştirmeyi hedeflerken bu rakamın 95’e ulaştığını ve 2016 yılının Aytemiz açısındanbaşarılı geçtiğini ifade eden Eke, şöyle devam ediyor: “Şu anda 540 sözleşmeli istasyonumuz var.
Bunların 510 tanesi devrede. Toplamda ise beyaz ürünlerde yüzde 70, otogaz tarafında yüzde 30 civarında büyüme kaydettik. 2016’yı 1 milyon metreküp beyaz ürün ve 120 bin ton LPG satışı ile tamamladık. Pazar payı açısından bakıldığında ise yüzde 2’den yüzde 3,8’e çıktık.
Pompa satışlarındaki pazar payına baktığımız zaman ise bu oran yüzde 4,2’ye çıkıyor. Şu anda akaryakıt pazarının en büyük altıncı markası durumundayız. 2016 yılında 3,5 milyar TL ciroya ulaştık. Bu yıl yüzde 50 ciro büyümesi hedefliyoruz.”
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