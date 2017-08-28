Bafra’da yatırım olmazsa tahsisler iptal edilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinde eğitim ve turizm önemli bir yer tutuyor. Ülkeye gelen turist sayısının artırılması yönünde tanıtım atağında olan KKTC Hükümeti, Türkiye ve potansiyel ülkelerde çalışmalar düzenliyor.
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’de 22 bin yatak kapasitesinin olduğunu, son yıllarda yapılan tanıtım atağıyla Türkiye’nin dışında özellikle Almanya, İsrail gibi ülkelerden önemli turist çektiklerini söylüyor.
Ataoğlu, ülkenin yeni turizm yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu da ifade ediyor. KKTC’de Bafra Turizm Bölgesi’nde planlanan yatırımların uzunsüredir yapılamadığını kaydeden Ataoğlu, şöyle konuşuyor: “Bafra Bölgesi’nde yatırım arazisi olarak belirlenen 14 alan var. Bunlardan üçünde yatırımlar gerçekleşti.
Ancak 11 tanesinde yapılan bir yatırım yok. Eylül ayı sonuna kadar yatırımcılara süre tanıdık, burada yatırımlar konusunda somut adımlar atılmasını istedik. Herhangi bir adım atılmaması durumunda, tahsis edilen araziler geri alınacak ve yeni ihaleler yapılacak.”
Bafra Bölgesi’nde yatırımların gerçekleşmesi durumunda ilave 11 bin 500 yatak kapasitesinin KKTC turizmine katılacağı tahmin ediliyor. KKTC Hükümeti, bu bölgede otellerin yanında eğlence merkezi de yapılmasını planlıyor.
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