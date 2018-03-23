Bağış rekoru kırınca transfer teklifleri geldi
Sabancı Holding’in perakende grubu başkanı Ata Köseoğlu, sporcu kimliğiyle de biliniyor. Geçen pazar günü Antalya’da yapılan Runanatolia Maraton’unda katılan Köseoğlu, 10 km etabında TEMA yararına koştu.
Köseoğlu, bu koşuyla TEMA Vakfı’na 60 bin lirayı aşan bağış kazandırdı. Köseoğlu, “adımadım” organizasyondan elde edilen bilgiler doğrultusunda Runanatolia için en çok bağışçı sayısı ve bağış tutarıyla birinci oldu.
Ata Köseoğlu, hem bağış miktarı hem de bağışçı sayısıyla birinci olması konusunda şunları söylüyor: “İş dünyasında bağış kültürünün yaygınlaşması için bu tür etkinlikler çok yerinde. Zaman geçmiş değil, bana ve diğer koşuculara hala bağış yapmak mümkün.
Daha iyi bir yaşam için mücadele eden TEMA ve benzeri vakıf ve kuruluşlara destek sağlamaktan dolayı çok memnunum.” Edindiğimiz bilgiye göre, koşu sonrasında bağış rekoru kırmasının ardından Ata Köseoğlu’na başka vakıflardan “bizim adımıza koş” teklifleri geldi.
Teklifleri doğrulayan Köseoğlu, “Evet, dört farklı vakıftan teklif aldım. Sağlığım elverdikçe koşup, daha fazla sosyal katkı sağlamaya çalışacağım” diyor.
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