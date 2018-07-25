Bahçeşehir’e lüks AVM yapacak
İnşaat sektöründe yaptığı lüks konut ve AVM projeleri ile bilinen Keleşoğlu Holding’in Florya’dan Küçükçekmece’ye ve hatta Yakuplu’ya kadar İstanbul genelinde çeşitli projeleri bulunuyor.
2014 yılı sonunda Yakuplu’daki Eston projesini TMSF’den 75 milyon TL’ye devralan Keleşoğlu, burada 1,5 milyar dolarlık yatırımla ‘Deniz İstanbul’ adıyla bir sahil kasabası kuruyor.
Bin 500 dönüm üzerinde yükselen projede 4 bin 600 konut, 300 villa, ilkokuldan liseye kadar eğitim verecek bir özel okul, otel, AVM, yaklaşık 200 yataklı hastane de yer alacak.
Projenin değerlendirildiği toplantıda konuşma fırsatı bulduğumuz Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, Bahçeşehir’in merkezinde yer alan arazilerinde İstinyepark gibi lüks bir AVMyapmayı planladıklarını söylüyor.
‘Luxist’ adı verilmesi planlanan bu AVM’ye yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirten Mustafa Keleş, iki yıl içinde bu projeye başlamayı planladıklarını da vurguluyor.
Mustafa Keleş, toplamda dört kattan oluşması planlanan AVM’nin tüm lüks markaları bünyesinde barındıracağına da dikkat çekiyor.
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