Balıktan çıktı, sucuk üretmeye başladı
Temelleri 1974 yılında Aksaray’da atılan Kaşıbeyaz, kebap denilince akla gelen ilk markalardan biri. Bugün yedi şubesi bulunan markada geçen yıl ciddi bir değişim yaşandı.
Kaşıbeyaz, Florya’da bulunan balık restoranını et restoranına çevirdi. Et restoranının olduğu yer ise boşaltıldı ve kiraya verildi. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu bünyesinde restoranlar dışında Kaşıbeyaz Baklava da bulunuyordu. Şirket baklava işinden de tamamen çıkma kararı aldı.
Önceki hafta bu değişimle ilgili konuştuğumuz Kaşıbeyaz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaşıbeyaz, artan balık ve alkollü içecek fiyatlarının çıkma kararının nedeni olduğunu söylüyor.
Balık restoranını ete çevirmek için 10 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını anlatan Kaşıbeyaz, bu yıl Vadiİstanbul’da açılacak yeni şube için de 13 milyon TL harcadıklarına değiniyor.
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu’nun yeni girdiği işlerden biri de sucuk üretimi. Antep usulü sucuk yapmaya başladıklarını söyleyen Murat Kaşıbeyaz, “Ayda yaklaşık 500 kilo olarak üretime başladık. Satışlarımız başladıkça da ayda 1 tona kadar çıkarız” diyor.
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